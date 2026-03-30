Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito 23 misure cautelari e sequestrato circa 40 milioni di euro in beni nei confronti di soggetti ritenuti legati a organizzazioni criminali. Tra gli arrestati ci sono anche fratelli e un nipote di un noto boss. L'operazione si inserisce in un'iniziativa volta a contrastare attività illecite legate a questa rete criminale.

È di 23 misure cautelari e 40 milioni di beni sequestrati il bilancio di una vasta operazione anti-camorra, condotta nel casertano dai Carabinieri del comando provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, diretti dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea: fra gli arrestati ci sono anche due fratelli e un nipote del boss dei Casalesi, Michele Zagaria. I reati contestati, a vario titolo, vanno dall’associazione mafiosa, al concorso esterno in associazione mafiosa, all’estorsione, all’usura, al trasferimento fraudolento di valori, all’illecita concorrenza con violenze e minacce, al riciclaggio, all’autoriciclaggio, all’intestazione fittizia di beni, nonché alla detenzione e porto di armi e munizioni e al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Colpo ai Casalesi: 23 arresti e 40 milioni di beni sequestrati. In manette anche fratelli e nipote del boss Zagaria

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