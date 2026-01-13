Inseguimento e colpi di pistola esplosi in via Cotugno a Bari | fermata una persona

Nel pomeriggio di oggi, via Cotugno, nel quartiere Picone di Bari, è stata teatro di un episodio di violenza con alcuni colpi di pistola esplosi. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno fermato una persona ritenuta coinvolta nell’accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’evento e le eventuali motivazioni dietro l’incidente.

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nel pomeriggio in via Cotugno, nel quartiere Picone di Bari. L'episodio si è verificato attorno alle 15. Secondo le prime informazioni sarebbero stati sparati alcuni proiettili da un'auto in corsa al termine di un inseguimento.

