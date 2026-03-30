Colpi di cannone spari coi fucili | l' insurrezione milanese rivive al largo Marinai d' Italia Video

A largo Marinai d'Italia, a Milano, si è svolta una rievocazione storica che ha coinvolto spari di fucili e colpi di cannone. La scena, accompagnata dal fumo e dalle divise d’epoca, ha richiamato l’insurrezione del marzo 1848. Un video ha documentato l’evento, riproponendo le atmosfere di quel periodo storico.

Il fumo dei cannoni, le divise d’epoca e il clangore delle armi hanno riportato Milano indietro nel tempo, precisamente al marzo 1848. In occasione delle celebrazioni per il 178° anniversario delle Cinque Giornate, Largo Marinai d’Italia si è trasformato in un campo di battaglia a cielo aperto per rivivere i momenti cruciali della rivolta che segnò la liberazione della città dal dominio austriaco. L’iniziativa, promossa dal Municipio 4, ha rappresentato il culmine di un programma di eventi diffusi in tutta la metropoli. Sotto gli occhi dei cittadini, decine di figuranti in costume hanno messo in scena una ricostruzione filologica degli scontri, riportando in vita l’eroismo dei milanesi che, tra il 18 e il 22 marzo di quasi due secoli fa, sfidarono l’Impero. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Colpi di cannone, spari coi fucili: l'insurrezione milanese rivive al largo Marinai d'Italia. Video Articoli correlati Inchiesta ultras, Poerio in permesso premio sparò sei colpi durante lite su traffico di droga: il video degli spariHome > Video > Inchiesta ultras, Poerio in permesso premio sparò sei colpi durante lite su traffico di droga: il video degli spari Nell’ambito... Leggi anche: Olimpiadi, sulle Alpi è scoppiata la guerra a colpi di cannone (da neve): un ciclo non indolore per l’ambiente