Olimpiadi sulle Alpi è scoppiata la guerra a colpi di cannone da neve | un ciclo non indolore per l’ambiente

Alle Alpi, le attività legate agli eventi olimpici hanno portato a un aumento delle operazioni sulla neve, generando preoccupazioni ambientali. Questa situazione evidenzia come le manifestazioni sportive possano avere ripercussioni sulla natura, richiedendo un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale. È importante monitorare e gestire con attenzione l’impatto delle attività in alta quota per preservare il patrimonio naturale delle Alpi.

Sulle Alpi è scoppiata la guerra. Non siamo tornati indietro di oltre un secolo, ai tempi del primo conflitto mondiale, quando i nostri alpini erano abbarbicati alle rocce per difendere la pianura dalle spedizioni austroungariche e i colpi di artiglieria radevano al suolo i boschi. Siamo nell'epoca modernissima del turismo di massa, della monocultura dello sci, della transizione climatica che l'uomo si ostina a negare, illudendosi di vincere grazie alla tecnologia e con la presunzione di poter comandare alla terra. La neve non c'è? Fabbrichiamola. È questa la risposta che viene data durante la stagione invernale, sempre più spesso, alla carenza di precipitazioni nevose.

