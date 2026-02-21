Inchiesta ultras Poerio in permesso premio sparò sei colpi durante lite su traffico di droga | il video degli spari

Giuseppe Poerio ha sparato sei colpi durante una lite sul traffico di droga, secondo quanto mostrano le immagini di sorveglianza. L’uomo si trovava in permesso premio e avrebbe approfittato di questa occasione per agire. La polizia ha registrato il momento degli spari, che si sono verificati in un quartiere di Milano. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensioni tra gruppi di ultras e criminalità organizzata. La scena si è svolta davanti a un bar di periferia.

Nell'ambito dell' inchiesta sugli Ultras a Milano, è emerso che Giuseppe Poerio si sarebbe messo "a disposizione" per commettere l'omicidio dell'ex capo ultras dell'Inter, Andrea Beretta, durante i "permessi" dal carcere "per motivi lavorativi". Lo scrive il pubblico ministero Paolo Storari che ha chiesto e ottenuto dalla gip Sara Cipolla la custodia cautelare in carcere per il 32enne, già detenuto a Opera con precedenti per droga, rapina, lesioni, minacce e accusato in questo fascicolo di detenzione abusiva di armi per aver sparato 6 proiettili nel cortile di un condominio di Milano durante una lite scoppiata per motivi legati al traffico di droga.