Volley missione sorpasso per la Life365eu | a Montespertoli un match che vale la salvezza

Sabato sera alle 21 si gioca a Montespertoli una partita di volley tra la squadra ospitante e la Life365.eu. La sfida è valida per la classifica, con la vittoria che potrebbe avvicinare la squadra ospite alla salvezza. La partita si svolge sul campo del Montesport e rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Importante sfida per la Life365.eu che, sabato sera alle 21, sarà di scena sul campo diMontespertoli per affrontare le padrone di casa del Montesport. La squadra toscana, che occupa l'ottavo posto in classifica a quota 25 punti, appena tre in più delle forlivesi, è reduce da tre ko consecutivi contro Riccione, Bologna (al tie break) eRavenna. Classifica alla mano, quindi, potrebbe essere un'occasione ghiotta per la Libertas che con tre punti risucchierebbe anche la formazione fiorentina in piena bagarre per la lotta salvezza. Il sestetto titolare della formazione allenata da coach Ivan Contrario è formato dalla palleggiatrice... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Volley, missione sorpasso per la Life365.eu: a Montespertoli un match che vale la salvezza Articoli correlati Leggi anche: Volley, tra Forlì e Cesena derby infinito: la Life365.eu conquista il match al tie-break Contenuti e approfondimenti su Volley missione sorpasso per la Life365... Bologna-Brann, il pronostico: missione sorpasso per gli emilianiMissione sorpasso! Potrebbe essere questo il titolo giusto per la sfida di stasera che l’Europa League propone al Bologna. Una missione non impossibile visto che al Dall’Ara arrivano i norvegesi del ... corrieredellosport.it Volley B2 donne. Cimas tenta il sorpasso. Gabicce: esame a TreviSerie B2 volley femminile. Oggi alle 18 giocano sia Cimas Volley Urbania che Team 80 Gabicce. Qui Urbania. La Cimas ospita la Pallavolo Ozzano. Partita importante per entrambe le squadre che viaggiano ... ilrestodelcarlino.it