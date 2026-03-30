In un’intervista al quotidiano locale, un ex calciatore ha commentato la prossima partita tra due squadre di Serie A, sottolineando che nel calcio tutto può succedere. Ha ricordato che le gare dopo la sosta sono spesso complicate e ha spiegato che la squadra ospite cercherà di mettere in campo le proprie strategie per ottenere un risultato positivo.

Colombo in un’intervista a Il Secolo XIX si è soffermato sulla sfida contro la Juve e confermato come il Genoa proverà a giocarsi le sue carte. Il prossimo turno di campionato mette di fronte due realtà distanti in classifica, ma unite dalla voglia di stupire in una cornice di prestigio. Protagonista atteso della sfida è senza dubbio Colombo, il giovane centravanti del Genoa che sta vivendo una stagione di crescita e affermazione sotto la lanterna. In vista della delicata trasferta allo Stadium contro la Juventus, l’attaccante ha voluto suonare la carica per l’ambiente rossoblù. Intervistato dai microfoni de Il Secolo XIX, Colombo ha analizzato il momento della squadra e le insidie che attendono i liguri nel match di Pasquetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Colombo avverte la Juve: «La palla è rotonda, nel calcio è tutto fattibile. I match dopo la sosta sono insidiosi, cosa bisogna fare»

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