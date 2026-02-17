Koopmeiners si è espresso dopo la sconfitta contro il Galatasaray, sottolineando che la squadra non può permettersi di incassare cinque gol in una partita. Durante l’intervista a Sky Sport, l’olandese ha detto di sentirsi a suo agio nel suo ruolo e ha aggiunto che alla prossima occasione bisogna migliorare la fase difensiva, soprattutto in vista del ritorno.

Koopmeiners dopo Galatasaray Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’olandese ha mandato un chiaro messaggio ai compagni. Cosa ha detto. Nonostante la sua doppietta realizzata nel primo tempo, la Juventus esce sconfitta da Istanbul con un pesante 5-2. E nel post partita Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Sky Sport. SCONFITTA – « Abbiamo fatto un buon primo tempo. Negli spogliatoi ci eravamo detti di mantenere di più la palla, ma non è andata così. Adesso dobbiamo stare zitti nello spogliatoio, guardare i video e preparare la sfida di ritorno. Con il rosso dovevamo essere più intelligenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners dopo Galatasaray Juve: «Non possiamo prendere cinque gol. La doppietta? Mi sento bene in questa posizione. Al ritorno bisogna fare una cosa»

Juventus, Koopmeiners “Mi sento bene, voglio fare gol”Teun Koopmeiners si presenta carico alla sfida contro il Monaco.

Gol Koopmeiners: doppietta dell’olandese, Galatasaray Juve 1-2: il centrocampista bianconero ribalta il risultatoKoopmeiners segna due gol e cambia il risultato della partita tra Galatasaray e Juventus, perché il centrocampista olandese ha colpito con un forte tiro di sinistro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.