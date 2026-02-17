Koopmeiners dopo Galatasaray Juve | Non possiamo prendere cinque gol La doppietta? Mi sento bene in questa posizione Al ritorno bisogna fare una cosa
Koopmeiners si è espresso dopo la sconfitta contro il Galatasaray, sottolineando che la squadra non può permettersi di incassare cinque gol in una partita. Durante l’intervista a Sky Sport, l’olandese ha detto di sentirsi a suo agio nel suo ruolo e ha aggiunto che alla prossima occasione bisogna migliorare la fase difensiva, soprattutto in vista del ritorno.
Koopmeiners dopo Galatasaray Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’olandese ha mandato un chiaro messaggio ai compagni. Cosa ha detto. Nonostante la sua doppietta realizzata nel primo tempo, la Juventus esce sconfitta da Istanbul con un pesante 5-2. E nel post partita Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Sky Sport. SCONFITTA – « Abbiamo fatto un buon primo tempo. Negli spogliatoi ci eravamo detti di mantenere di più la palla, ma non è andata così. Adesso dobbiamo stare zitti nello spogliatoio, guardare i video e preparare la sfida di ritorno. Con il rosso dovevamo essere più intelligenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Koopmeiners segna due gol e cambia il risultato della partita tra Galatasaray e Juventus, perché il centrocampista olandese ha colpito con un forte tiro di sinistro.
Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle: Cabal (4) è una sciagura, Koopmeiners (6,5) doppietta che serve a poco. Lang (8) è rinatoLa Juventus si scioglie inspiegabilmente contro il Galatasaray e perde 5-2 la gara d'andata dei playoff di Champions League. Dopo essere passata ... msn.com
Inutile la doppietta di Koopmeiners, in gol per i turchi Sara, Lang (due volte), Sanchez e BoeyL'ad della Juve è tornato sul caso di Inter-Juve e sulla sua squalifica fino al 31 marzo, parlando a Sky: Inibizione? Rispetto le decisioni dei giudici, aspettiamo di leggere il verdetto e poi decide ... gazzetta.it
CHAMPIONS | La Juve travolta in Turchia, il Galatasaray trionfa 5-2. I bianconeri crollano dopo un rosso a Cabal, allo Stadium servirà l'impresa #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/17/champions-league-galatasaray-juventus-5-2_7a165 facebook
