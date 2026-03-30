Colomba Pasquale a Roma ecco dove comprare le migliori colombe artigianali

A Roma, in vista della Pasqua, si segnalano diversi indirizzi per l'acquisto di colombe artigianali. Tra i dolci pasquali più tradizionali, si trovano anche uova di cioccolato e pastiere, oltre alla pizza ricresciuta, un pane dolce aromatizzato con cannella e semi di anice. La città offre opzioni diverse per chi desidera acquistare questi prodotti tipici della festività.

C olombe, Uova di Cioccolato, pastiere e non solo: la Pasqua è alle porte. A Roma tra i dolci tipici pasquali troviamo la pizza ricresciuta, chiamata anche pizza dolce, un alto pane dolce profumato, aromatizzato con cannella e semi di anice. Ma ammettiamolo. non è Pasqua senza la Colomba. Non riusciamo proprio fare a meno del morbido dolce lievitato, con canditi e la croccante ricopertura di glassa e mandorle! Già da diversi giorni a Roma abbiamo visto ‘svolazzare’ centinaia di Colombe di tutti i gusti all’interno dei supermercati della città. Ma per chi desidera puntare sulla qualità ed evitare di acquistare un prodotto industriale cosa deve fare? La ricetta tradizionale della Colomba prevede 6 semplici ingredienti: uova, farina, lievito, birra, zucchero e vaniglia ma per ottenere un dolce soffice occorrono almeno 10 ore di lievitazione. 🔗 Leggi su Funweek.it

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