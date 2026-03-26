Da martedì 31 marzo, a Bergamo, è stata resa operativa la nuova Casa di Comunità situata in via Garibaldi 1315. La struttura offre servizi come prelievi, vaccinazioni e altri servizi sanitari di assistenza. L’apertura ha portato alla disponibilità di uno spazio dedicato all’assistenza sanitaria locale, con accesso diretto ai servizi senza bisogno di prenotazione.

L’INAUGURAZIONE. Da martedì 31 marzo è operativa a Bergamo la nuova Casa di Comunità in via Garibaldi 1315. È la seconda in città dopo quella di via Borgo Palazzo. Da martedì 31 marzo è operativa a Bergamo la nuova Casa di Comunità in via Garibaldi 1315. I lavori per la ristrutturazione del Padiglione Daina dell’edificio «Matteo Rota» di proprietà dell’Asst Papa Giovanni XXIII sono terminati a dicembre, per un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro tra fondi Pnrr e regionali. Tra i servizi attivi nella fase di avvio c’è il Punto unico di accesso (Pua), un nuovo punto prelievi, i servizi vaccinali, la continuità assistenziale, ambulatori specialistici, ambulatori infermieristici e i servizi amministrativi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Apre la Casa di Comunità in via Garibaldi: prelievi, vaccinazioni e tanti servizi

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