A Roma, le forze di polizia hanno sequestrato migliaia di prodotti contraffatti in diversi negozi e magazzini situati nei quartieri di Monte Sacro, Ostiense e San Giovanni. Durante le operazioni sono stati individuati dieci lavoratori in nero e sono state presentate due denunce. Le azioni sono state condotte dal Comando Provinciale delle Finanzieri per contrastare illegalità e sfruttamento.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno recentemente effettuato una serie di interventi strategici nei quartieri di Monte Sacro, Ostiense e San Giovanni, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità economica e lo sfruttamento del lavoro. L’operazione, condotta dai militari del primo e del terzo Nucleo Operativo Metropolitano, ha rivelato numerose violazioni sia penali che amministrative, che spaziano dalla contraffazione all’impiego di manodopera irregolare. Durante queste attività, le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 2.180 articoli contraffatti, i quali riproducevano marchi noti come “Stitch”, “Marvel”, “Nike”, “Mario Bros” e i celebri “Labubu” e “Skifidoll”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sequestrati migliaia prodotti contraffatti e scoperti 10 lavoratori in nero, 2 denunce

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