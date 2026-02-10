Controlli in due mini market Scoperti lavoratori in nero e sequestrati prodotti non sicuri

La Guardia di Finanza di Frosinone ha effettuato controlli in due mini market della zona. Durante le verifiche, hanno scoperto lavoratori in nero e sequestrato prodotti non sicuri. L’operazione fa parte di un giro di controlli più ampio per assicurare che le regole vengano rispettate e i clienti siano tutelati.

Sono stati posti sotto sequestro oltre 40 kg di pollame e pesce congelati, rinvenuti in precario stato di conservazione e privi di documentazione sulla tracciabilità e sull'origine Nei giorni scorsi, i finanzieri del Gruppo di Frosinone, con il supporto operativo del personale della locale ASL, hanno ispezionato due mini market gestiti da cittadini di nazionalità bangladese nella zona dello Scalo. L’intervento è scaturito da evidenti anomalie visibili già dall’esterno: prodotti alimentari e merce varia risultavano esposti alla rinfusa, privi delle minime accortezze igienico-sanitarie imposte dalla normativa di settore.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Frosinone GuardiaDiFinanza

Durante il periodo natalizio, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire il rispetto delle norme, sequestrando migliaia di prodotti e scoprendo lavoratori irregolari.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Frosinone GuardiaDiFinanza

Argomenti discussi: Ivrea, 5 giorni di progetto Eporedia: furto sventato e multe da 29mila euro ai minimarket; Controlli su taxi e Ncc: otto autisti e tassisti multati dalla polizia a Domodossola; Controlli della Polizia per la sicurezza nelle periferie di Roma, 18 arresti; Movida catanese, maxi controlli della Polizia: 24 mila euro di sanzioni a due ristoranti.

IVREA – Potenziati i controlli della Polizia: sotto sequestro due minimarketPotenziati dallo scorso 26 gennaio, i servizi di controllo della Polizia di Stato sul territorio di Ivrea, nelle aree maggiormente a rischio e in ... obiettivonews.it

Roma: controlli in zona Cornelia, un arresto, sanzionati i gestori di due minimarketUn arresto e sanzioni per i gestori di due minimarket: questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nella zona di Cornelia, situata nel quartiere Aurelio di Roma. Le operazioni, condo ... romadailynews.it

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO MATTINA SERVIZIO INFERMIERISTICO E MINI CORSO PER IMPARARE A FARE INIEZIONI! Sarà con noi un'infermiera di fiducia, disponibile per tutti i servizi infermieristici: Iniezioni Medicazioni Controlli di base E molt - facebook.com facebook