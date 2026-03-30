Il Sindaco di Colleferro ha presentato un riepilogo delle attività svolte nel suo mandato durante un evento tenutosi al Teatro Vittorio Veneto, che si è svolto domenica 29 marzo e ha registrato il tutto esaurito. La serata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, con il primo cittadino che ha illustrato i principali interventi e progetti realizzati nel corso degli ultimi anni.

Per quanto riguarda i particolari dell’intervento rimandiamo al video, trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune di Colleferro. Per quanto invece attiene all’approccio con il quale il Sindaco Sanna ha deciso di parlare ai presenti (“sold out” sia in platea che in galleria) possiamo fare qualche considerazione. Intanto l’incontro pubblico si è aperto con un video riassuntivo degli interventi più significativi messi in atto dall’Amministrazione da lui diretta negli ultimi. 6 anni. La voce fuori campo del Sindaco Sanna recita sulle immagini: «La città è migliorata per merito suo, di essa stessa. Ed io ho avuto soltanto il piacere, l’onore di aiutarla a sfogliare le sue pagine belle. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Il Sindaco Pierluigi Sanna rendiconta alla città quanto fatto nel mandato che volge al termine. Teatro Vittorio Veneto “sold out”

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