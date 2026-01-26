Appello dei Sindaci di Artena Silvia Carocci e Colleferro Pierluigi Sanna che invitano i cittadini a partecipare alla manifestazione contro le morti bianche Sabato 7 Febbraio

I sindaci di Artena, Silvia Carocci, e Colleferro, Pierluigi Sanna, invitano i cittadini a partecipare alla manifestazione di sabato 7 febbraio, promossa per sensibilizzare contro le morti bianche sul lavoro. Un’occasione di impegno comunitario per rafforzare la sicurezza e la tutela dei lavoratori, attraverso una partecipazione collettiva che sottolinea l’importanza di prevenire ogni incidente mortale sul luogo di lavoro.

