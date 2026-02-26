salgono gli stipendi di colf e badanti ecco cosa cambia per le famiglie degli assistiti

Da quest’anno aumentano gli stipendi per colf e badanti. Una bella notizia per chi lavora nel settore, che si trasforma, però, in maggiori costi da sostenere per le famiglie che impiegano in casa del personale domestico. La paga oraria base minima è salita a 7,46 euro: nell’arco di un anno significa fino a 1.000 euro in più sulle tasche dei datori di lavoro. Oltre ai costi diretti – l’aumento in busta paga – nella maggiore spesa entrano anche gli oneri indiretti: i contributi Inps, i quali, sempre da quest’anno, sono stati adeguati al costo della vita (è necessario pagare l’1,4% in più). Colf e badanti, a quanto ammontano gli aumenti. L’adeguamento retributivo per colf e badanti scaturisce da un nuovo accordo siglato presso il ministero del Lavoro, attraverso il quale sono stati adeguati i minimi retributivi del personale domestico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

