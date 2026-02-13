Lavoro domestico in Toscana 72mila badanti e colf Quanto spendono le famiglie

Firenze, 13 febbraio 2026 – Il lavoro domestico si conferma uno dei pilastri silenziosi del welfare toscano. Sono 77.339 le famiglie datrici di lavoro domestico censite nel 2024, pari all'8,6% del totale nazionale: la Toscana è terza in Italia per numero di datori, preceduta solo da Lombardia e Lazio. Il dato emerge dal settimo rapporto annuale di Domina, l'Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico, che fotografa la centralità del settore nella gestione quotidiana della cura della casa e dell'assistenza agli anziani. Dopo l'exploit registrato nel periodo pandemico, il comparto ha segnato un calo dell'11,3% nel triennio 2021-2024.