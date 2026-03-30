La storiella è sempre la stessa, cioè quella del giovane talento che fa le valigie, saluta l'Italia e se ne va all’estero. Spesso pure senza guardarsi indietro, perché l’altra storiella, ahinoi, racconta quanto altrove sia più facilitata - o comunque meno complessa - la scalata verso il calcio dei grandi. Prendete Luca Reggiani: due anni fa lasciava Sassuolo e il ragù di nonna per trasferirsi al Dortmund, oggi segna in Bundesliga e gioca in Champions League, a 18 anni appena compiuti. Se fosse rimasto in Italia, staremmo parlando di un giovane promettente del campionato Primavera o di un titolare di una big di Serie A? L’ultimo rimpianto di casa nostra si chiama Federico Coletta, 18 anni, romano de Roma, quartiere Collatino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coletta, il baby Frattesi che sogna... Mourinho

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Perico, il baby campione Mercedes che sogna di imitare Kimi: "La F1 è il mio sogno"Non c’è nemmeno il tempo di celebrare Kimi Antonelli che la Mercedes sogna già di avere in casa un talento del suo stesso livello.