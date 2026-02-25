Chi è Niccolò Perico | il baby talento italiano scelto dalla Mercedes che sogna la Formula 1

Il presente e il futuro della Formula 1 italiana sembrano in mani salde. Appena 11 anni e tre vittorie in altrettante finali nella WSK Super Master Series 2026. Ah, quasi dimenticavamo, anche un contratto con il Junior Programme Mercedes. Niccolò Perico è nato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, e in pochi mesi è diventato uno dei nomi più caldi del karting europeo. A Viterbo, l’ultima prova, è partito dalla pole position dopo aver chiuso la prefinale con oltre tre secondi di vantaggio, e ha tagliato il traguardo con più di due secondi sul secondo classificato. In classifica generale ha accumulato il doppio dei punti rispetto al primo inseguitore. Non è semplicemente andato forte: ha gestito, controllato, amministrato. Ha dimostrato, insomma, una maturità che sembra stonare con l’età anagrafica. 🔗 Leggi su Panorama.it

