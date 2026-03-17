Un bambino di 11 anni, noto come Perico, ha recentemente iniziato a partecipare al programma Junior di Mercedes, entrando nel team come Antonelli. È un giovane talento nel settore del kart, con il sogno di diventare un pilota di Formula 1 e di poter imitare il suo idolo, Kimi. Perico ha dichiarato che il confronto con il campione finlandese è stimolante, ma che deve mantenere la concentrazione sul suo percorso.

Non c’è nemmeno il tempo di celebrare Kimi Antonelli che la Mercedes sogna già di avere in casa un talento del suo stesso livello. Sempre italiano. Parliamo di Niccolò Perico, giovanissimo fenomeno del kart di soli 11 anni che è appena entrato a far parte del Junior Programme della Casa di Stoccarda, lo stesso vivaio che ha lanciato George Russell e lo stesso Antonelli. Perico si è raccontato in un'intervista esclusiva a SportMediaset, mostrando una maturità sorprendente per la sua età. Il paragone con Kimi Antonelli è inevitabile, ma Niccolò lo affronta con i piedi per terra: "È sicuramente un paragone molto importante, che mi fa piacere, ma ora devo rimanere concentrato e continuare a spingere come sto facendo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perico, il baby campione Mercedes che sogna di imitare Kimi: "La F1 è il mio sogno"

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