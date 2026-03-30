Un uomo ha festeggiato il suo compleanno con una colazione. Le sue mattinate iniziano con le lodi mattutine e la partecipazione alla messa nella Cappella della Madonna del Conforto, situata all’interno della Cattedrale di Arezzo. La celebrazione religiosa è molto frequentata e si svolge regolarmente nella chiesa della città. La data di oggi segna anche il giorno di questa ricorrenza.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Le sue giornate iniziano con le lodi mattutine e la sempre partecipata celebrazione eucaristica nella Cappella della Madonna del Conforto all’interno della Cattedrale di Arezzo. Giornate piene di grazia e benevolenza. La grazia di chi con devozione ci ricorda in ogni sua omelia che l’uomo più felice senza fede è un fiore in un bicchiere d’acqua, senza radici e senza durata. La grazia della fede cristiana, il dono incondizionato dell'amore di Dio, che si manifesta attraverso Gesù Cristo per la salvezza e la santificazione dell'uomo. E la benevolenza che tutto trasforma, sostiene e perdona. Mons. Alvaro Bardelli è entrato nei cuori di tantissimi aretini grazie alla sua semplicità, al carisma ed alla fede. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colazione di buon compleanno per Don Alvaro Bardelli

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