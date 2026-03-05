Alvaro Morata ha inviato un messaggio inaspettato per il compleanno di Alice Campello, nonostante siano separati e attraversino un momento difficile. Il calciatore ha ricordato la ricorrenza e ha dedicato parole speciali, mostrando attenzione e affetto. La festa è stata celebrata con un gesto che ha sorpreso chi conosce la loro storia.

Alvaro Morata ha deciso di fare un gesto distensivo verso la moglie, con cui starebbe vivendo, ormai da diverse settimane, un periodo di crisi. Approfittando del compleanno di Alice Campello, che oggi 5 marzo compie 31 anni, ha pubblicato una storia su Instagram per festeggiarla. Usando la fotografia di un post pubblicato dalla stessa Campello, Morata ha condiviso un storia Instagram scrivendo semplicemente "Buon compleanno, goditi questa giornata" accompagnati da un emoji di un cuore fatto con le mani e del simbolo delle mani giunte. Alice Campello e Alvaro Morata si sono sposati nel 2017 dopo un anno di relazione e hanno avuto quattro figli, i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e Bella nata nel 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alvaro Morata e il messaggio inaspettato per il compleanno di Alice Campello

