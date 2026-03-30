Codegoni – Basciano il braccialetto tolto ma la paura che rimane

Il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato la rimozione del braccialetto elettronico a carico di Alessandro Basciano, seguendo la richiesta del suo avvocato. La decisione arriva dopo una verifica delle condizioni. La misura di sicurezza rimane comunque in vigore, e la presenza di dispositivi di sorveglianza era stata decisa in precedenza. La questione è tornata sotto l’attenzione degli inquirenti.

Il gup ha accolto la richiesta del legale di Alessandro Basciano: può togliere il braccialetto poiché la sua ex Sophie Codegoni si è trasferita più vicino a lui, "dimostrando di non vivere nella paura" Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la vicenda si complica. Sabato scorso, infatti il gup ha disposto che il dj potesse togliere il braccialetto elettronico poiché la giovane ha cambiato casa e si è trasferita più vicino all’ex così da superare i metri distanza previsti e far sì cheil suo ex potesse togliere il braccialetto. Codegoni ha fatto l’errore di non informarsi sull’abitazione di Basciano? Sophie Codegoniha vinto la prima parte della causa per stalking. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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