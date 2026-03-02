Romina Power condivide i ricordi della sua vita, parlando delle tante specie di animali che ha accolto nella sua casa, tra api, rane, galline e cani e gatti. La cantante ha descritto come abbia sempre avuto una forte connessione con gli animali, raccontando episodi legati alla cura e alla convivenza quotidiana con loro. Le sue parole sono state pubblicate su Novella 2000.

Ospite a Le Iene, Romina Power ha tenuto un toccante monologo rivolto alla violenza contro gli animali. Ieri sera, nel corso della nuova puntata de Le Iene, ad arrivare in studio come ospite è stata Romina Power. La cantante ha così tenuto un toccante monologo rivolto alla violenza contro gli animali, da sempre tema a lei caro. Come in molti sapranno, l’artista possiede quella che lei stessa definisce una vera e propria “Arca di Noè”, tra cani, gatti, galline, api e non solo. La Power così, nel corso del suo monologo, ha affermato: «Tre cani, una gatta con cinque cuccioli, tre galline, novantacinque mila api, rane e pesci rossi. La mia casa è una specie di Arca di Noè. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Romina Power racconta la sua arca di Noè, tra api, rane, galline e cani e gatti

Romina Power racconta la fine con Al Bano (e scherza sul sesso): il retroscena da Cattelan

La vita di Romina Power. Tra musica e arte: "Passione e spiritualità"

