Un uomo è stato arrestato a Rapallo dopo essere stato trovato in possesso di cocaina in tasca. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti anche altra droga e una somma di denaro. I militari, notando un comportamento sospetto nel centro cittadino, lo hanno fermato e controllato. La vicenda si è svolta senza incidenti, e l’uomo è ora a disposizione delle autorità.

Sostava senza apparente motivo, e con fare sospetto, nel centro di Rapallo. Per questo i carabinieri lo hanno raggiunto e controllato. Si è conclusa così con un arresto la vicenda di un giovane di 20 anni, albanese, nel weekend. Avvistato dai militari della stazione di Rapallo, durante un servizio di controllo del territorio, è stato perquisito: in tasca, gli sono state ritrovate tre dosi di cocaina. Il ventenne, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato portato nel carcere di Marassi, in attesa dell'udienza di convalida. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Cocaina in tasca, in casa spuntano altra droga e soldi: arrestato

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