Cocaina in tasca in casa spuntano altra droga e soldi | arrestato

Da genovatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Rapallo dopo essere stato trovato in possesso di cocaina in tasca. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti anche altra droga e una somma di denaro. I militari, notando un comportamento sospetto nel centro cittadino, lo hanno fermato e controllato. La vicenda si è svolta senza incidenti, e l’uomo è ora a disposizione delle autorità.

Sostava senza apparente motivo, e con fare sospetto, nel centro di Rapallo. Per questo i carabinieri lo hanno raggiunto e controllato. Si è conclusa così con un arresto la vicenda di un giovane di 20 anni, albanese, nel weekend. Avvistato dai militari della stazione di Rapallo, durante un servizio di controllo del territorio, è stato perquisito: in tasca, gli sono state ritrovate tre dosi di cocaina. Il ventenne, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato portato nel carcere di Marassi, in attesa dell'udienza di convalida. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

cocaina in tasca in casa spuntano altra droga e soldi arrestato
© Genovatoday.it - Cocaina in tasca, in casa spuntano altra droga e soldi: arrestato

Articoli correlati

Sorpreso con sei dosi di cocaina in tasca, in casa ne aveva altre trenta: arrestatoIn manette un 25enne fermato in via Sant'Alessandro, a pochi passi da piazza XIII Vittime.

Pozzuoli, droga e soldi nascosti nel microonde: arrestato 25enne con cocaina e crackBlitz dei carabinieri a Pozzuoli, dove un 25enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.

Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte

Video Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte

Una raccolta di contenuti su Cocaina in tasca in casa spuntano altra...

Temi più discussi: Trastevere, pizzicato con la droga in tasca: in manette pusher 16enne; Como, intuito, fiuto e la giusta mano; soldi e droga nell’auto, denunciato per spaccio.; Di notte in stazione con hashish e cocaina in tasca; Ha in tasca quasi 40 dosi di cocaina, se ne sbarazza e scappa: uomo inseguito dai carabinieri.

Catania, alla guida di una moto con la cocaina in tasca: denunciatoLa Polizia di Stato ha denunciato un 48enne originario di Scordia che, nei giorni scorsi, è stato fermato a bordo di una moto, rubata poco prima da via Della Concordia. L’uomo è stato fermato dai poli ... catanianews.it

Brusciano, cocaina e crack in tasca: fermato pusher itineranteSi muoveva tra le strade del Nolano come un’ombra, cambiando zona per eludere i controlli e rifornire diverse piazze di spaccio. ilgiornalelocale.it

Digita per trovare news e video correlati.