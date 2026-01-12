Sorpreso con sei dosi di cocaina in tasca in casa ne aveva altre trenta | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina in tasca e di ulteriori trenta nelle sue abitazioni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti, evidenziando attività illegali legate al traffico di droga. L’episodio sottolinea l’importanza del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle comunità locali.

Andava a spasso con sei dosi di cocaina in tasca mentre il resto lo teneva nascosto nel pianerottolo di casa sua. La polizia ha arrestato pochi giorni fa in via Castello, a pochi passi da piazza XIII Vittime, un 25enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

