Sorpreso con sei dosi di cocaina in tasca in casa ne aveva altre trenta | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina in tasca e di ulteriori trenta nelle sue abitazioni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti, evidenziando attività illegali legate al traffico di droga. L’episodio sottolinea l’importanza del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle comunità locali.

GIOIA TAURO (RC): SEQUESTRATI 435 KG DI COCAINA NASCOSTI IN UN CARICO DI NOCCIOLINE

QUESTURA DI TERAMO / “LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN UOMO SORPRESO CON 20 DOSI DI COCAINA. LE SEGNALAZIONI SONO ARRIVATE DAI CITTADINI SULL’APP YOUPOL” È stato sorpreso grazie alle segnalazioni dei cittadini nell’app Youp - facebook.com facebook

