Coach Magro dopo Cremona | Squadra fragile sconfitta che brucia

Dopo la partita contro Cremona, il coach della Guerri Napoli ha dichiarato che la squadra appare fragile e ha espresso che la sconfitta, arrivata con il punteggio di 88-81, è difficile da accettare. Questa rappresenta la settima sconfitta nelle ultime otto partite disputate dalla squadra. La conferenza stampa si è svolta a seguito del match, durante la quale sono stati analizzati i risultati e le criticità della squadra.

Il coach della Guerri Napoli, Alessandro Magro, ha commentato in conferenza stampa la settima sconfitta nelle ultime otto gare, stavolta contro la Vanoli Cremona per 88-81. Una sconfitta figlia di un quarto quarto disastroso perso 13-27 e di mancanza di soluzioni per arginare Durham, autore di 36 punti. Questo il commento del coach ex Brescia: “ Abbiamo disputato per larghi tratti una partita in controllo, a parte le basse percentuali. La Vanoli è stata brava ad alzare il livello di fisicità e noi abbiamo perso dei palloni pesanti. Siamo andati in affanno senza riuscire a fare bene in attacco e da quel punto in poi siamo venuti meno anche dal punto di vista difensivo concedendo canestri troppo facili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Coach Magro dopo Cremona: “Squadra fragile, sconfitta che brucia” Articoli correlati Leggi anche: Latina, rialzarsi subito dopo una sconfitta che brucia Magro, coach di Napoli: “Perso partita importante, anche se rispetto al passato la squadra ha disputato un’ottima settimana di allenamenti”Il coach della Guerri Napoli, Alessandro Magro, analizza la sconfitta della Guerri Napoli per 94-77 contro l’Acqua San Bernardo Cantù: “Dal punto di... Una raccolta di contenuti su Coach Magro Temi più discussi: BM POST MATCH/ Vanoli Cremona, Brotto: Una vittoria importantissima. Napoli, Magro: Nel finale ci siamo disuniti, sbagliando scelte offensive; Vanoli Cremona - Guerri Napoli 88-81: brutta sconfitta per gli azzurri; Domani Napoli Basket in trasferta a Cremona, Magro: Servirà un dettaglio per vincere in trasferta. Out Mitrou-Long; Alessandro Magro presenta la sfida contro Cremona: Partita importante per i playoff. Domani Napoli Basket in trasferta a Cremona, Magro: Servirà un dettaglio per vincere in trasferta. Out Mitrou-LongImpegno in trasferta per la Guerri Napoli che affronta domani, nell’incontro della ventiquattresima giornata del Campionato di Serie A, la Vanoli Cremona. La gara si giocherà al PalaRadi di Cremona co ... msn.com A Cremona mi ci mandate?: la battuta di Magro dopo la vittoria di Napoli su VareseA Cremona mi ci mandate?. La battuta di Alessandro Magro dopo la vittoria su Varese che allontana la crisi del Napoli Basketball al termine di una settimana in cui ... pianetabasket.com Coach Magro: "Sconfitta che brucia perché abbiamo condotto la partita per gran parte del tempo" #Napoli - facebook.com facebook Guerri Napoli, coach Magro: “Non siamo ancora fuori dalla difficoltà” @Sportando x.com