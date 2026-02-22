Latina rialzarsi subito dopo una sconfitta che brucia

Il Latina subisce una sconfitta amara a causa di un rigore concesso all'ultimo minuto, che decide il risultato. La squadra aveva mostrato buone prestazioni nel primo tempo, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni. La decisione dell’arbitro ha scatenato tensioni sia in campo che in panchina, portando all’espulsione di due membri dello staff. Ora il club cerca di reagire per affrontare la prossima partita con determinazione.

Beffa contro il Potenza, che vince con un rigore di Castorani allo scadere. Diverse occasioni fallite dai pontini. Ora lo scontro diretto di Giugliano Sconfitta che brucia per come è maturata e per l'impatto nella lotta salvezza. Il Latina, che merita di passare in vantaggio nel corso del primo tempo, raccoglie solo le briciole, condannato da un rigore allo scadere, in cui saltano i nervi a mister Volpe ed Hergheligiu entrambi espulsi. In vista dello scontro diretto di Giugliano, sarà importante trasformare la rabbia in carica positiva. Avvio forte dei pontini, vicini al vantaggio con Parigi, Fasan e Tomaselli, sulla cui strada ci si mette un super Cucchietti.