Il coach della Guerri Napoli, Alessandro Magro, ha commentato la sconfitta contro l’Acqua San Bernardo Cantù, che si è conclusa con il punteggio di 94-77. Ha sottolineato che, pur avendo disputato una buona settimana di allenamenti rispetto al passato, la squadra ha perso una partita importante. Dal punto di vista tecnico, ha evidenziato come Cantù sia stata efficace nel presidiare l’area e nel limitare le penetrazioni degli esterni.

Il coach della Guerri Napoli, Alessandro Magro, analizza la sconfitta della Guerri Napoli per 94-77 contro l’Acqua San Bernardo Cantù: “Dal punto di vista tecnico, Cantù è stata brava a presidiare l’area e a limitare le penetrazioni dei nostri esterni. È un momento in cui dobbiamo continuare a provare a spostare dalla nostra parte anche il famoso karma perché rispetto al passato la squadra ha disputato un’ottima settimana di allenamenti. Si è visto abbastanza chiaramente che i due nuovi giocatori (Whaley e Marshall, ndr) sono ancora un po’ fuori dalle dinamiche. Hanno commesso alcuni errori che, nell’economia generale della partita, ci sono costati anche falli su tiri da tre punti nei momenti importanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Magro, coach di Napoli: “Perso partita importante, anche se rispetto al passato la squadra ha disputato un’ottima settimana di allenamenti”

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