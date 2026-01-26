Cnpr forum smart working è opportunità oppure ostacolo?

Il forum CNPR si interroga sul ruolo dello smart working, analizzando se rappresenti un’opportunità o un ostacolo. Riconosciuto come una trasformazione significativa delle modalità lavorative, lo smart working necessita di una riflessione approfondita sui suoi vantaggi e sfide. Questo dibattito mira a valutare come questa modalità possa contribuire allo sviluppo professionale e organizzativo, promuovendo un approccio equilibrato e consapevole nel contesto attuale.

«Credo moltissimo nello smart working: non lo ritengo una scorciatoia né un favore. È una trasformazione strutturale del modo di lavorare e penso che dovremmo investirci molto di più. È un’opportunità che va governata. La qualità del lavoro e la volontà di svolgerlo non dipendono dal fatto di essere in presenza o in un altro luogo fisico, ma dall’organizzazione, dalla chiarezza degli obiettivi e dal riconoscimento della responsabilità professionale. I dirigenti dovrebbero responsabilizzare maggiormente i lavoratori, che in questo modo si sentirebbero ancora più motivati a dare il massimo. Lo smart working non è una contrapposizione ideologica tra presenza e distanza: è una questione di modelli organizzativi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

