L'influencer noto come Clavicular è stato arrestato dopo aver sparato a un coccodrillo e aver successivamente aggredito una donna. La sua identificazione deriva dalla particolare ossessione per la simmetria delle clavicole, motivo per cui è conosciuto sui social. L'arresto segue una serie di comportamenti che hanno attirato l'attenzione delle forze dell'ordine.

L’influencer Clavicular - che deve il nome alla propria ossessione per la simmetria delle sue clavicole - è stato arrestato. La notizia, riportata dal New York Times ha fatto il giro delle testate internazionali e riguarderebbe un video in cui si vedrebbe Clavicular incitare la sua fidanzata, la ventiquattrenne Violet Marie Lentz, ad aggredire un’altra donna di 19 anni. L’arresto è avvenuto a Fort Lauderdale, in Florida, nella contea di Osceola. Secondo la ricostruzione degli agenti dell’ufficio dello sceriffo, Clavicular e la sua compagna hanno aggredito la giovane diciannovenne in un appartamento che l'influencer e modello aveva affittato per un breve periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Clavicular, chi è il narcisista di internet arrestato: dopo aver sparato a un coccodrillo avrebbe aggredito una donna

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