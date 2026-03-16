Napoli truffe informatiche con siti clone | sequestro milionario e 16 indagati colpito clan Mazzarella

A Napoli, sedici persone sono state indagate e circa un milione di euro sono stati sequestrati in un’operazione contro truffe informatiche con siti

È di 16 soggetti colpiti da misure cautelari e di quasi 1 milione di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Napoli contro un’associazione per delinquere dedita a frode informatica e accesso abusivo a sistemi informatici, aggravati da finalità mafiose. L’azione è stata eseguita nelle prime ore del 16 marzo 2026, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia. Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata avviata su delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli. I militari del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e al divieto di dimora in Campania, emessa dal G. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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