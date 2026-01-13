Sardegna maxi sequestro di marijuana | 40.000 piante e 4 arresti

I Carabinieri di Nuoro hanno portato a termine un’operazione che ha portato al sequestro di circa 40.000 piante di marijuana in Sardegna. Quattro persone sono state arrestate, una denunciata. Si tratta di uno dei più grandi sequestri di marijuana mai effettuati in Italia, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga sulla regione.

(LaPresse) I Carabinieri di Nuoro hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, mentre una quinta è stata denunciata in stato di libertà, nell'ambito dell'indagine su una delle più grandi piantagioni di marijuana mai sequestrate in Italia. Le persone coinvolte, residenti nei comuni di Orani, Silanus e Buddusò, sono ritenute responsabili di produzione di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione segue le indagini iniziate dal Reparto Squadriglie e proseguite dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Nuoro, in Sardegna.

