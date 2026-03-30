Nella prima mattinata di oggi, i carabinieri hanno condotto un'operazione nel territorio casertano, portando all'esecuzione di 23 misure cautelari nei confronti di persone ritenute affiliati al clan dei Casalesi. L'intervento è stato coordinato dall'Autorità antimafia ed è avvenuto all’alba, coinvolgendo numerosi uomini in diverse località della provincia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione all’alba coordinata dall’Antimafia Maxi intervento dei carabinieri nelle prime ore di oggi, lunedì 30 aprile, nel territorio casertano. L’operazione, guidata dal comando provinciale di Caserta insieme al Ros di Napoli, è stata eseguita su mandato della Direzione distrettuale Antimafia partenopea. Nel mirino degli investigatori figure ritenute legate ai vertici della fazione riconducibile a Michele Zagaria, storico boss arrestato nel 2011. Ventitré misure cautelari e accuse gravi Sono 23 le misure cautelari emesse, alcune delle quali riguardano anche soggetti che si troverebbero fuori dall’Italia. Le accuse sono pesanti e articolate: associazione mafiosa, concorso esterno, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre a intestazione fittizia di beni e trasferimento fraudolento di valori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Blitz contro il clan dei Casalesi: 23 misure cautelari nel Casertano

Articoli correlati

Leggi anche: Blitz antimafia a Caserta, carabinieri e Dda Napoli colpiscono clan Casalesi: 23 misure cautelari

Maxi operazione antimafia nel casertano: blitz dei Carabinieri contro clan camorristicoSecondo quanto si apprende, i reati contestati a vario titolo agli indagati comprendono associazione per delinquere di stampo camorristico,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Blitz contro il clan dei Casalesi 23...

Temi più discussi: Camorra, blitz contro il clan dei casalesi in provincia di Caserta: impiegati 150 carabinieri; Ostia, maxi blitz nel fortino del clan Spada: 17 arresti e 42 persone denunciate; Detenzione e vendita di armi, blitz contro i clan della Piana di Gioia Tauro: tre arresti - VIDEO; Inchiesta sulla frangia Scu dei mesagnesi: in 32 rischiano di finire a processo.

Blitz antimafia a Caserta, carabinieri e Dda Napoli colpiscono clan Casalesi: 23 misure cautelariMaxi operazione dei carabinieri contro il clan dei Casalesi nel Casertano, con decine di misure cautelari eseguite nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 30 aprile. Il blitz è stato condotto ... fanpage.it

Blitz contro il clan Contini, inchiesta a picco: raffica di annullamentiBlitz contro il clan Contini, inchiesta a picco: raffica di annullamenti. La decisione del tribunale del Riesame che ha ... internapoli.it

Camorra, in corso blitz dei carabinieri in provincia di Caserta - facebook.com facebook

Blitz nel carcere di #Siracusa, sequestrati 67 cellulari e droga. Trecento agenti della Polizia penitenziaria hanno passato al setaccio l'istituto penale di Cavadonna. La Procura ha aperto un'inchiesta #TgrSicilia x.com