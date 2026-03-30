citisina il farmaco rimborsato contro il fumo

Da oggi in Italia è disponibile il farmaco rimborsato per smettere di fumare, approvato dall’Agenzia italiana del farmaco. La somministrazione può essere richiesta tramite prescrizione medica e coperta dal sistema sanitario nazionale. Il farmaco è stato approvato per aiutare le persone a interrompere il consumo di tabacco. La sua distribuzione avviene nelle farmacie autorizzate sul territorio.

Il farmaco rimborsato contro il fumo è ora disponibile anche in Italia. L’ Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità del trattamento, inserito in Gazzetta Ufficiale, rendendolo accessibile ai pazienti che intraprendono un percorso nei centri antifumo del Servizio sanitario nazionale. La citisina è un principio attivo naturale estratto dal Cytisus laburnum, conosciuto come maggiociondolo, una pianta della famiglia delle Leguminose. Si tratta di una sostanza già utilizzata in diversi Paesi europei e inserita nelle linee guida dell’ Organizzazione mondiale della sanità nel 2024, oltre che nell’elenco delle molecole essenziali nel 2025. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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