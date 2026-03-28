Il farmaco per smettere di fumare Recigar è rimborsabile da marzo 2026 con prescrizione medica come funziona

A partire da marzo 2026, il farmaco Recigar, utilizzato per smettere di fumare, sarà coperto dal sistema di rimborsi attraverso la prescrizione medica. La decisione riguarda l'intero territorio nazionale e permette ai cittadini di ottenere il farmaco a costi ridotti o gratuitamente. La prescrizione medica sarà necessaria per accedere alla copertura finanziaria prevista dalla normativa vigente.

Il Recigar, farmaco per smettere di fumare a base di citisina, è diventato mutuabile da marzo 2026. Il medicinale, ricavato dalla pianta del maggiociondolo, diventa quindi rimborsabile in Italia: esso agisce sui recettori della nicotina riducendo astinenza e desiderio. Inserita nelle linee guida Oms, rappresenta una terapia efficace se affiancata da supporto medico nei centri antifumo. In Italia il primo farmaco mutuabile per smettere di fumare Come funziona il Recigar, ora rimborsabile Il ruolo del supporto clinico In Italia il primo farmaco mutuabile per smettere di fumare La chiave di tutto è la citisina, una sostanza naturale ricavata da una pianta (Cytisus laburnum) e al centro di nuove strategie terapeutiche contro la dipendenza da nicotina. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Il farmaco per smettere di fumare Recigar è rimborsabile da marzo 2026 con prescrizione medica, come funziona Articoli correlati Nuovo corso per smettere di fumare da marzo 2026Sono aperte le iscrizioni al prossimo corso per smettere di fumare, articolato in 10 incontri serali (dalle 19. Farmaco per smettere di fumare efficace anche con la cannabis, ma non per le donne: lo studioRicercatori americani hanno determinato che la vareniclina, un farmaco che aiuta a smettere di fumare, è efficace anche a ridurre il consumo di...