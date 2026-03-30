Nella mattinata di oggi, un guasto a una cisterna piena di benzina ha provocato la chiusura di un ingresso autostradale sulla A4. La chiusura ha causato rallentamenti nel traffico tra Villesse e Palmanova, creando disagi per i veicoli in transito lungo il tratto. La situazione continua a essere monitorata dalle autorità competenti.

Autostrade Alto Adriatico informa che è stato interdetto l'accesso al casello di Palmanova in direzione Venezia a causa di un guasto a una cisterna carica di benzina poco dopo lo svincolo Mattinata complicata per chi viaggia lungo l’autostrada A4: un guasto a una cisterna carica di benzina ha imposto la chiusura di un ingresso e sta causando rallentamenti nel tratto tra Villesse e Palmanova. Secondo quanto comunicato da Autostrade Alto Adriatico, è stato chiuso l’ingresso al casello di Palmanova in direzione Venezia dopo che un mezzo pesante ha accusato un guasto poco dopo lo svincolo. La presenza della cisterna, carica di carburante, ha reso necessarie misure di sicurezza immediate, con conseguenti disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Cisterna in panne: chiuso un ingresso autostradale, traffico in tilt

Articoli correlati

Neve, cantieri e traffico: viabilità autostradale in tilt e code chilometricheIl maltempo ha ulteriormente aggravato una situazione già difficile, segnata dal traffico intenso e dai lavori in autostrada Tra neve, cantieri e...

Tir in panne blocca il sottopasso di via Scillitani: traffico in tilt per due oreSul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale per deviare il traffico e gestire le code chilometriche.