Neve cantieri e traffico | viabilità autostradale in tilt e code chilometriche
Giovedì 19 febbraio, la neve, i cantieri e il traffico intenso hanno causato il caos sulla viabilità autostradale. Le auto si sono accumulate in lunghe code e molte strade sono rimaste bloccate. La neve ha reso difficile la circolazione, mentre i lavori in corso hanno ridotto le corsie disponibili. Molti automobilisti hanno dovuto aspettare ore prima di poter riprendere il viaggio. La situazione resta critica nelle principali arterie, creando disagi e ritardi per chi viaggia in questa zona.
Il maltempo ha ulteriormente aggravato una situazione già difficile, segnata dal traffico intenso e dai lavori in autostrada Tra neve, cantieri e traffico intenso da smaltire, la viabilità autostradale nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio, è andata in tilt. In mattinata nevischio sulla A26 tra il confine ligure e piemontese, mentre sulla A7 è segnalato tra Bolzaneto e Serravalle Scrivia. Sull'A7 i disagi maggiori, con la situazione già precaria dovuta ai cantieri ulteriormente peggiorata a causa del maltempo: coda di 2 km tra Bolzaneto e Busalla per lavori, in direzione Milano, poi coda di 3 km tra Genova Ovest e il bivio con l'A12 per traffico congestionato, sempre in direzione Milano.🔗 Leggi su Genovatoday.it
“Va a fuoco”. Inferno in autostrada, il rogo in un istante: traffico in tilt, code chilometricheUn camion dei rifiuti ha preso fuoco questa mattina sull’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, causando un incendio veloce che ha bloccato il traffico.
Fuga di gas, la strada chiude e il traffico va in tilt: tutto bloccato, code chilometricheOggi, lunedì 12 gennaio, si è verificata una fuga di gas nella zona sud-est di Brescia, che ha portato alla chiusura di una strada importante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Neve e traffico: rallentamenti su strade e al BrenneroDisagi su più arterie della Provincia. Problemi segnalati su sp72 ad Aldino, ss12 a St. Jakob e ss38 in zona Vilpiano. Code anche sull’autostrada del Brennero, soprattutto verso nord (immagine da webc ... altoadige.it
Domenica di passione sulla A12: cantieri e code paralizzano il trafficoSulla A12 Genova - Livorno, nel tratto compreso tra Nervi e Recco, in direzione levante, la presenza di un cantiere con restringimento a una sola corsia, ha creato rallentamenti e code. Disagi anche ... lavocedigenova.it
Germania, gelo e neve bloccano i cantieri: slitta la riapertura della linea ferroviaria Amburgo–Berlino x.com
L’Italia le Olimpiadi le ha già perse piazzandosi seconda in una gara nella quale gareggiava contro se stessa: arrivare pronta ai Giochi. Invece è un insieme di cantieri incompiuti. E se sui monti la neve ha pietosamente coperto il disastro, a Milano “purtroppo” facebook