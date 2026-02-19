Neve cantieri e traffico | viabilità autostradale in tilt e code chilometriche

Giovedì 19 febbraio, la neve, i cantieri e il traffico intenso hanno causato il caos sulla viabilità autostradale. Le auto si sono accumulate in lunghe code e molte strade sono rimaste bloccate. La neve ha reso difficile la circolazione, mentre i lavori in corso hanno ridotto le corsie disponibili. Molti automobilisti hanno dovuto aspettare ore prima di poter riprendere il viaggio. La situazione resta critica nelle principali arterie, creando disagi e ritardi per chi viaggia in questa zona.

Il maltempo ha ulteriormente aggravato una situazione già difficile, segnata dal traffico intenso e dai lavori in autostrada Tra neve, cantieri e traffico intenso da smaltire, la viabilità autostradale nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio, è andata in tilt. In mattinata nevischio sulla A26 tra il confine ligure e piemontese, mentre sulla A7 è segnalato tra Bolzaneto e Serravalle Scrivia. Sull'A7 i disagi maggiori, con la situazione già precaria dovuta ai cantieri ulteriormente peggiorata a causa del maltempo: coda di 2 km tra Bolzaneto e Busalla per lavori, in direzione Milano, poi coda di 3 km tra Genova Ovest e il bivio con l'A12 per traffico congestionato, sempre in direzione Milano.🔗 Leggi su Genovatoday.it

“Va a fuoco”. Inferno in autostrada, il rogo in un istante: traffico in tilt, code chilometricheUn camion dei rifiuti ha preso fuoco questa mattina sull’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, causando un incendio veloce che ha bloccato il traffico.

Fuga di gas, la strada chiude e il traffico va in tilt: tutto bloccato, code chilometricheOggi, lunedì 12 gennaio, si è verificata una fuga di gas nella zona sud-est di Brescia, che ha portato alla chiusura di una strada importante.

