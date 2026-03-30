Cisl Napoli | esecutivo e solidarietà alla Basilica del Carmine per la Pasqua

L’esecutivo della Cisl Napoli si è riunito alla Basilica del Carmine, dove è stata anche effettuata la distribuzione di pasti alla mensa dei poveri in occasione della Pasqua. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e volontari impegnati nelle attività di solidarietà. La giornata si è svolta con l’obiettivo di sostenere le persone in difficoltà durante le festività pasquali.

Cisl Napoli: riunione dell'esecutivo alla Basilica del Carmine e distribuzione pasti alla mensa dei poveri per celebrare la Pasqua all'insegna della solidarietà. La Cisl Napoli ha deciso di rinnovare il proprio impegno verso le fasce più deboli della popolazione scegliendo una sede densa di significato per la prossima riunione del proprio organismo direttivo. Domani, martedì 31 marzo, i vertici sindacali si ritroveranno presso la Basilica Santuario del Carmine Maggiore. Non si tratta di una semplice scelta logistica, ma di un segnale preciso lanciato dal cuore pulsante della città, in un luogo che da secoli rappresenta un approdo sicuro per chi vive ai margini della società. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Cisl Napoli: esecutivo e solidarietà alla Basilica del Carmine per la Pasqua Articoli correlati Solidarietà, Caporaso addolcisce la Pasqua della Mensa del Carmine: Mezzo Uovo Nocciolato per gli 80 ospitiCaporaso, gruppo leader di mercato nella produzione di nocciole con sede a Casamarciano (Napoli), riceve il riconoscimento di azienda di eccellenza... Leggi anche: Hugo Ticciati in concerto alla Basilica della Madonna del Carmine Altri aggiornamenti su Cisl Napoli Cisl Napoli, pasti alla mensa dei poveri in vista della PasquaDomani la Cisl di Napoli in vista della Pasqua ha di nuovo scelto un luogo altamente simbolico per la riunione del proprio esecutivo: la basilica santuario del Carmine Maggiore, cuore storico della ci ... ansa.it Cisl FP Napoli, presidio al Cardarelli per precariProsegue la mobilitazione della Cisl Funzione Pubblica dell’area metropolitana di Napoli per la stabilizzazione dei precari a tempo determinato o con ... napolivillage.com