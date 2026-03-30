Nella stazione Circumvesuviana Vesuvio-De Meis, situata a Ponticelli, gli ascensori e le scale mobili non sono attivi. La mancanza di queste strutture rende difficile il passaggio ai disabili e agli anziani. La situazione è stata documentata anche attraverso un video che mostra l'assenza di mezzi di accesso facilitato all’interno della stazione.

La fermata Vesuvio-De Meis, a Ponticelli, non ha impianti di discesa e risalita in funzione. I muri sono divorati dalle infiltrazioni, gli orari sono fermi al 2022 Ascensori e scale mobili non in funzione nella stazione Circumvesuviana Vesuvio-De Meis, a Ponticelli. Gli impianti di discesa e risalita sono fermi da quando, circa due anni fa, sono cominciati i lavori al sottopasso che collega la Napoli-Sarno, alle altre linee. Questo ha reso la fermata off limits per chiunque abbia problemi di mobilità, come disabili e anziani, ma l'ha resa ostica anche per chi porta grossi pesi perché per passare da un binario all'altro e uscire su strada le scale sono l'unico mezzo rimasto a disposizione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Circum negata a disabili e anziani: niente ascensori e scale mobili nella stazione |VIDEO

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