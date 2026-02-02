Sparisce il Covid cala l’influenza ma non nei bambini piccoli Dove si corrono più rischi

Mentre il Covid sembra ormai scomparso e le infezioni influenzali diminuiscono, i bambini piccoli continuano a essere tra i più colpiti. Ogni anno, a fine gennaio e inizio febbraio, i medici aspettano di vedere se si raggiunge il picco dell’influenza. Finora, però, i dati mostrano che i più piccoli restano vulnerabili, con un rischio ancora elevato rispetto ad altre fasce d’età.

Come ogni anno, si attendeva il periodo di fine gennaio e inizio febbraio per verificare se l’asso picco dell’influenza fosse stato raggiunto. Così è stato anche quest’anno: la curva dei casi di infezioni respiratorie acute scende, mentre scompaio i contagi di Covid. A preoccupare, però, resta la situazione in alcune zone d’Italia e, in particolare, in due Regioni. La curva dell’influenza scende. Secondo i dati della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, da inizio anno si contano complessivamente poco meno di 10 milioni di casi di influenza: per l’esattezza sono 9,8 milioni gli italiani interessati dal virus influenzale di stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

L’andamento dell’influenza mostra un calo generale dei casi, con una diminuzione di circa 100mila rispetto alla settimana precedente.

