Giusy Grillo a Sanremo | Reginella di Marsiglia il romanzo che unisce Sicilia Francia e Roma in un ponte tra epoche

Durante la settimana sanremese, tra concerti e eventi, si è parlato anche di libri. In particolare, Giusy Grillo ha presentato il suo romanzo intitolato “Reginella di Marsiglia”, che racconta le vite tra Sicilia, Francia e Roma. La presentazione si è svolta in un contesto che unisce musica e cultura, offrendo un momento di approfondimento tra le atmosfere della città.

Tra le atmosfere della settimana sanremese, dove musica e cultura si incontrano in ogni angolo della città, c’è spazio anche per le storie raccontate su carta. Proprio a Sanremo, in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, la scrittrice Giusy Grillo ha presentato il suo romanzo “Reginella di Marsiglia”, un viaggio narrativo che attraversa il tempo e intreccia luoghi, memorie e destini. Siciliana, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, Giusy Grillo ha coltivato a lungo la passione per la scrittura. Dopo precedenti pubblicazioni, il desiderio di misurarsi con un romanzo vero e proprio si è trasformato in un traguardo concreto con “Reginella di Marsiglia”, uscito il 21 marzo 2025. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Giusy Grillo a Sanremo: “Reginella di Marsiglia”, il romanzo che unisce Sicilia, Francia e Roma in un ponte tra epoche Nguyen Kitchen, recensione: un musical che unisce la Francia e il Vietnam, tra involtini, canzoni e passi di danzaLa nostra recensione di Nguyen Kitchen, un film di Stéphane Ly-Cuong: il conflitto identitario dei figli degli immigrati incarnato da una... "Due sponde, mille racconti": il ponte culturale che unisce Reggio Calabria e MessinaÈ stato presentato, nella sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, il progetto “Due sponde, mille racconti”: un percorso culturale che prende forma...