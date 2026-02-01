Branco di cinghiali al parco | l' avvistamento nei pressi del parcheggio - VIDEO

Un branco di cinghiali è stato visto questa mattina nel parco vicino al parcheggio di Sirolo. Un video mostra gli animali che si spostano tra gli alberi, preoccupando i cittadini. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma per ora non ci sono state segnalazioni di incidenti.

Il video pubblicato in un gruppo social riprende gli ungulati mentre in gruppo si muovono all'interno di un'area verde nel territorio comunale di Sirolo SIROLO - Un nuovo avvistamento di cinghiali, immortalati mentre si muovo all'interno di un parco nelle vicinanze del parcheggio nel territorio comunale di Sirolo. Nel video, postato nella serata di ieri in un gruppo social cittadino, si nota anche la presenza di cuccioli. IL VIDEO. Avvistati altri due cinghiali a zonzo per le nostre strade. Questa volta a Posatora .

