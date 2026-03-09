Cinecittà World oltre 200 assunzioni previste | come candidarsi al Job Talent Day

Cinecittà World, il parco divertimenti di Castel Romano vicino a Roma, ha annunciato l'apertura di una campagna di reclutamento con oltre 200 posti disponibili in vista della stagione 2026. Per partecipare, i candidati possono iscriversi al Job Talent Day, un evento organizzato per selezionare il personale necessario. La data e le modalità di candidatura sono state rese note dal parco.

Cinecittà World apre le porte a nuove opportunità di lavoro in vista della stagione 2026. Il parco divertimenti di Castel Romano, alle porte di Roma, ha annunciato l'avvio di una campagna di reclutamento che prevede oltre 200 posti disponibili. Per facilitare le assunzioni, è stato organizzato un Job Talent Day che si terrà il 28 marzo, un'occasione per incontrare i responsabili delle risorse umane e sostenere colloqui conoscitivi direttamente sul posto. Come partecipare al Job Talent Day. Le candidature devono essere inviate entro il 22 marzo 2026 tramite il modulo online presente sul sito ufficiale di Cinecittà World. I candidati ritenuti idonei riceveranno conferma via email per partecipare alla giornata di selezione, che si terrà all'interno del parco divertimenti.