Sonego-Sakamoto ATP Hong Kong 2026 | orario tv programma streaming

Il 6 gennaio, Lorenzo Sonego debutta all’ATP 250 di Hong Kong affrontando Rei Sakamoto. L'incontro si svolgerà sul cemento outdoor asiatico e rappresenta l'inizio della stagione del tennista piemontese. Per seguire il match in diretta, è possibile consultare orari, programmazione TV e streaming disponibili. Questo appuntamento segna un importante momento di inizio nel circuito ATP, con Sonego alla ricerca di una buona prestazione.

Martedì 6 gennaio Lorenzo Sonego farà il proprio esordio nell’ ATP250 di Hong Kong. Sul cemento outdoor asiatico il piemontese affronterà il giovane tennista giapponese Rei Sakamoto e vorrà confermare i favori del pronostico per iniziare col piede giusto la propria stagione. Sulla carta l’azzurro gode dei favori del pronostico al cospetto del Next Gen nipponico. Un 2025 dall’evoluzione particolare per Sonego, costellato dalla punta di rendimento proprio a gennaio con i quarti di finale degli Australian Open. Nelle ultime settimane della stagione scorsa, poi, una sorta di risveglio, in corrispondenza dell’appuntamento di Coppa Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sonego-Sakamoto, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Sonego-Choinski oggi, ATP Metz 2025: orario, tv, programma, streaming La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego; Tabellone ATP Hong Kong 2026: Musetti e Sonego subito su strade interessanti; Tabellone ATP Hong Kong 2026: Musetti col bye, per Sonego esordio agevole; Sonego-Sakamoto: dove vedere il match dell'ATP Hong Kong in TV e in streaming. LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: esordio stagionale per gli azzurri in doppio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:09 Gli azzurri inizieranno in risposta. oasport.it

Sonego-Sakamoto: dove vedere il match dell'ATP Hong Kong in TV e in streaming - Il piemontese è pronto a scendere in campo in un torneo che promette equilibrio e sorprese, con giocatori in rampa di ... tag24.it

Tabellone ATP 250 Hong Kong 2026: Musetti n°1 del seeding, Sonego dalla parte opposta - Tabellone ATP 250 Hong Kong 2026: Musetti n°1 del seeding, Sonego dalla parte opposta. spaziotennis.com

Ufficiale il tabellone dell’ATP 250 di Hong Kong 2026: due azzurri al via. Lorenzo Musetti (n.1) parte dal 2° turno contro il vincente Etcheverry–Royer, possibile semifinale con Rublev. Lorenzo Sonego debutta contro Sakamoto, poi uno tra Comesaña e Shang, x.com

Musetti e Sonego a Hong Kong e Arnaldi a Brisbane Sorteggio del torneo di Hong Kong che si disputerà dal 5 all’ 11 gennaio. Lorenzo è la testa di serie N 1, primo turno un bye, poi attende Etcheverry o Royer, poi possibile quarto con Diallo. Sonego al primo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.