In Cina, il costo elevato delle sepolture ha portato a una pratica insolita: molte famiglie scelgono di seppellire i propri defunti negli appartamenti vuoti all’interno di grattacieli, evitando così le spese per le tombe tradizionali. Questa tendenza si è diffusa come risposta all’aumento dei prezzi nel settore funerario. Il governo ha ora avviato delle iniziative per affrontare questa situazione.

Roma, 30 marzo 2026 - Anche morire costa. Lo sanno bene in Cina dove, contro il caro prezzi, si è diffusa in Cina una nuova usanza: seppellire i defunti in appartamenti vuoti nei grattacieli piuttosto che pagare per una tomba al cimitero. E così, racconta il Financial Times, il governo di Pechino ha deciso di correre ai ripari adottando misure severe per chi intende farlo. Gli appartamenti residenziali sono diventati infatti più convenienti dei cimiteri come luoghi in cui onorare le spoglie dei propri cari e tale pratica si è diffusa come effetto combinato del rapido invecchiamento della popolazione (nel 2025, rispetto a dieci anni prima, i decessi sono arrivati a 11,3 milioni) e della crisi immobiliare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cina, morire costa troppo. Il ‘caro estinto’ seppellito in casa. Il governo corre ai ripari

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