Caro Benzina, governo corre ai ripari. In campo le “accise mobili”

Il governo italiano si prepara a intervenire sul prezzo della benzina attivando le “accise mobili”, una misura che potrebbe influenzare i costi all’origine del carburante. Nel frattempo, le borse asiatiche registrano forti cali, mentre il G7 si riunisce per discutere sulle riserve di petrolio disponibili. La situazione si evolve mentre si cercano soluzioni per contenere l’aumento dei prezzi.

Affondano intanto le borse asiatiche. Oggi il G7 pronto a discutere sulle riserve di petrolio. In Italia si cerca di far fronte all'aumento del prezzo della benzina con il governo pronto ad attivare il meccanismo delle cosiddette 'accise mobili'. Servizio di Augusto Cantelmi

