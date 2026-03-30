Ciliegi in fiore non solo in Giappone ma anche in Italia
In Italia, tornano a fiorire i ciliegi, una tradizione che ha origini in Giappone e che negli ultimi anni si sta diffondendo nel nostro paese. Durante la primavera, i rami si riempiono di fiori rosa e bianchi, attirando numerosi visitatori. Questa manifestazione si svolge in diverse località, dove si organizzano eventi e passeggiate tra i ciliegi in fiore.
Torna lo spettacolo dei ciliegi in fiore. Una tradizione millenaria che arriva dal Giappone e sta diventando sempre più popolare anche in Italia. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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