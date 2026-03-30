Ciliegi in fiore non solo in Giappone ma anche in Italia

In Italia, tornano a fiorire i ciliegi, una tradizione che ha origini in Giappone e che negli ultimi anni si sta diffondendo nel nostro paese. Durante la primavera, i rami si riempiono di fiori rosa e bianchi, attirando numerosi visitatori. Questa manifestazione si svolge in diverse località, dove si organizzano eventi e passeggiate tra i ciliegi in fiore.

Torna lo spettacolo dei ciliegi in fiore. Una tradizione millenaria che arriva dal Giappone e sta diventando sempre più popolare anche in Italia. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ciliegi in fiore non solo in Giappone ma anche in Italia Contenuti utili per approfondire Ciliegi in fiore non solo in Giappone... In Giappone annullato il festival dei ciliegi in fioreNon sarà il più famoso ma è di certo il più scenografico: è il festival dei ciliegi in fiore di Fujiyoshida. Hanami a Roma: 3 posti dove vedere i ciliegi in fiore (senza volare in Giappone)Non dobbiamo necessariamente volare in Giappone per vivere l’atmosfera dell’Hanami: anche Roma in primavera si tinge di rosa e riesce a regalarci... Ciliegi in fiore non solo in Giappone ma anche in Italia