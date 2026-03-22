Non dobbiamo necessariamente volare in Giappone per vivere l’atmosfera dell’ Hanami: anche Roma in primavera si tinge di rosa e riesce a regalarci degli spettacolari scorci che ci ricordano i paesaggi lontani. L’Hanami è la tradizione che celebra la fioritura dei ciliegi e – tra parchi, giardini nascosti e angoli suggestivi – anche la Capitale è in grado di regalarci alcuni luoghi perfetti per immergersi in questo spettacolo naturale unico e sorprendente. LEGGI ANCHE: MIA Photo Fair 2026: le ‘Metamorfosi’ come chiave di lettura del presente Hanami a Roma: tre luoghi dove vivere la magia dei ciliegi in fiore. Il luogo simbolo dell’Hanami a Roma è il Parco Centrale del Lago all’EUR, dove si snoda la celebre Passeggiata del Giappone. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Discussioni sull' argomento Hanami a Roma: 3 posti dove vedere i ciliegi in fiore (senza volare in Giappone); Sta per iniziare la più bella fioritura dei ciliegi d'Italia: ecco dove.

Hanami a Roma: 3 posti dove vedere i ciliegi in fiore (senza volare in Giappone)A Roma puoi vivere l’Hanami senza volare in Giappone: parchi e giardini si tingono di rosa e offrono scorci spettacolari tra i ciliegi in fiore. msn.com

Hanami a Roma 2026: dove ammirare la fioritura dei ciliegi giapponesi, dall'Orto Botanico al laghetto dell'EurRoma, 16/03/2026. Uno spettacolo imperdibile quello che ogni anno, tra la fine di marzo e la prima metà di aprile, si mostra ai nostri occhi, ovvero l 'hanami, la fioritura dei ciliegi giapponesi, sak ... mentelocale.it

& Primavera in Giappone vuol dire prima di tutto Hanami: ecco come i manga rappresentano questa splendida stagione. Primavera e cultura giapponese Tradizionalmente il 21 Marzo si saluta la stagione invernale per celebrare l’arrivo facebook

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