In Giappone annullato il festival dei ciliegi in fiore

A Fujiyoshida, in Giappone, hanno deciso di annullare il tradizionale festival dei ciliegi in fiore. La manifestazione, anche se meno conosciuta rispetto ad altri, era molto apprezzata per la sua scena pittoresca, ma quest’anno non si terrà. La decisione è stata presa per motivi che non sono stati ancora spiegati ufficialmente.

Non sarà il più famoso ma è di certo il più scenografico: è il festival dei ciliegi in fiore di Fujiyoshida. Ogni anno, in primavera, la città che si trova nei pressi del monte Fuji viene presa d’assalto dai turisti che vogliono ammirare e fotografare i sakura, ossia i fiori di ciliegio. Proprio per questo, però, quest’anno le autorità locali hanno deciso di annullare il festival: troppi visitatori rendono ingestibile la vita della popolazione locale. Negli anni scorsi, infatti l’afflusso di turisti nella città di Fujiyoshida ha causato una congestione cronica del traffico e l’ accumulo di rifiuti.🔗 Leggi su Open.online

La primavera porta anche in Italia i colori dei ciliegi in fiore.

Via Carducci si trasforma con la piantumazione di 43 ciliegi da fiore, che arricchiranno il verde urbano e conferiranno un nuovo fascino alla zona.

