Recentemente, in alcune aree del paese, il cielo ha assunto una tonalità rosso sangue, accompagnata da una luce più piatta e contorni sfocati. Questa scena insolita è stata causata dalla presenza di polvere atmosferica chiamata fetrasforma, che modifica la qualità della luce e l’aspetto del cielo. Gli esperti hanno confermato che si tratta di un fenomeno naturale legato a particelle in sospensione nell’aria.

Il cielo che diventa improvvisamente rosso sangue, la luce che si appiattisce, i contorni che sembrano scomparire e un’intera regione immersa in un’atmosfera irreale. È quello che è accaduto venerdì 27 marzo nell’ Australia Occidentale, mentre il ciclone Narelle si avvicinava alla costa. Un fenomeno che ha colpito e inquietato gli abitanti, abituati a condizioni climatiche estreme ma non a una trasformazione così radicale della percezione visiva. Le immagini diffuse nelle ore successive hanno restituito uno scenario uniforme, quasi monocromatico, che ha fatto pensare a qualcosa di anomalo, se non addirittura minaccioso. Eppure, dietro quell’effetto così potente non c’è nulla di misterioso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cielo rosso sangue: non è apocalisse ma scienza, la polvere di fetrasforma la luce

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